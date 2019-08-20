В Украине правоохранительные органы задержали по обвинению в разбое троих граждан Грузии, двое из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел, сообщает «Грузия Онлайн».

В Киевской области были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

Следует отметить, что Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Леван Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

По информации правоохранительных органов Украины, задержание произошло в городе Борисполь, где трое граждан Грузии проникли в дом предпринимателя и угрожая владельцу огнестрельным оружием, связали его, после чего забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль.

Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). В МВД Грузии факт задержания подтверждают, и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.

По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и угон его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Minval.az