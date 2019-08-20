Российские истребители Су-35С, предположительно, перехватили турецкие F-16 и заставили покинуть их воздушное пространство Сирии. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Известно, что турецкие истребители были вынуждены покинуть небо над Идлибом, уже преодолев расстояние 30-40 километров, что явно указывает либо на получение предупреждения от ВКС, либо на обнаружение российских боевых самолетов на радарах. После этого инцидента Су-35С были замечены в окрестностях города Хан-Шейхун.

Никакой официальной информации о перехвате турецких истребителей над провинцией Идлиб пока не поступало.

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