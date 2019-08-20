В Нидерландах в городе Утрехт открылась велосипедная парковка, рассчитанная на 12,5 тысяч мест. Об этом накануне сообщило издание NOS.

«Вторая часть велосипедной парковки на центральном вокзале Утрехта открыта. На ней 12,5 тысяч мест, и сейчас она является крупнейшей в мире. Первая часть велопаркинга была открыта в 2017 году, уже тогда он был крупнейшим в Нидерландах», – говорится в сообщении.

Трехэтажный велопаркинг длиной 350 метров работает круглосуточно. Первый день бесплатный, далее за парковку надо платить 1,25 евро в день.

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