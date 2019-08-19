В селе Гачаган, расположенном в Марнеульском районе Грузии на границе с Арменией, у жителя села Афлатуна Алиева украдено 12 голов крупного рогатого скота.

Об этом Report сообщил член Марнеульского муниципалитета, представитель партии «Единого националистического движении» Азад Керимов.

По его словам, инцидент произошел 4 дня назад: «Жители села и полиция 4 дня ищут пропавший скот. Однако пока безрезультатно. В связи с инцидентом направлено обращение к руководству Марнеульского района».

А.Керимов сказал, что фермер утверждает, что скот был украден армянскими пограничниками: «Аналогичный инцидент имел место в прошлом году. Армянские пограничники украли 15 голов крупного рогатого скота, принадлежащего азербайджанцу. После вмешательства МВД Грузии спустя 12-13 дней 14 голов скотины были возвращены».

Член муниципалитета отметил, что имеющий долги А.Алиев надеется, что большая часть украденного скота будет возвращена.

А.Керимов добавил, что в Грузии на границе с Арменией такие инциденты часто происходят в селах, населенных азербайджанцами: «Несколько месяцев назад армянские пограничники украли лошадь и несколько голов скота. В результате сельским жителям нанесен большой урон».

Minval.az