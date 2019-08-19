Футбол — одно из ключевых направлений спортивной активности в Азербайджане. Игра миллионов уже многие десятилетия считается в стране одним из самых любимых видов спорта. Сама же страна дала футбольному миру немало ярких имен, среди которых представители многих национальностей — Тофик Бахрамов, Назим Сулейманов, Анатолий Банишевский, Казбек Туаев и др. Современная история азербайджанского футбола также не лишена своих ярких, спортивных моментов. Одно из таких достижений — исторический выход “Нефтчи” в групповой этап Лиги Европы сезона 2012/2013.

По такому поводу, мы решили вспомнить самые яркие исторические моменты в истории бакинского клуба:

1. В советское время команда играла в Высшей лиге. В эпоху независимости “Нефтчи” продолжает оставаться самым именитым клубом Азербайджана, завоевав 8 чемпионских титулов;

2. “Нефтчи” становился бронзовым призером чемпионата СССР в 1966 году. Стоит отметить, что это единственная азербайджанская команда, добившаяся подобных высот в своей истории;

3. Первый гол, забитый клубом “Нефтчи” (в ту пору команда называлась “Нефтяник”) во внутренних соревнованиях, на счету Павла Штырлина. Случилось это на 87-й минуте в ворота ереванского “Динамо” в рамках 1/64 кубка СССР 24 мая 1937 года;

4. “Нефтчи” стала первой азербайджанской командой, добравшейся до 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, где в 2012 году, по сумме двух матчей, потерпела поражение от израильского “Хапоэля Ирони”;

5. Олимпийский чемпион 1988 года и экс-футболист бакинского “Нефтчи” Игорь Пономарев считается лучшим пенальтистом Советского Союза. В матчах чемпионатов страны он забил 24 пенальти подряд;

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