Скотленд-Ярд сообщил, что четвертой жертвой отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» неподалеку от Солсбери стал полицейский, прибывший на место отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Личность пострадавшего не раскрывается. У него взяли образцы крови сразу после работы на месте происшествия. Теперь следователи контртеррористического подразделения смогли подтвердить, что в образце нашли следы «Новичка».

В полиции отметили, что пострадавший подвергся воздействую небольшого количества вещества.

Minval.az