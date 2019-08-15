На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников, пишет «Интерфакс».

Хлебников напомнил, что в 1941-1942 годах Кремль подвергался бомбардировкам, и неразорвавшийся снаряд, очевидно, остался с тех времен и был скрыл большим слоем грунта. Специалисты оперативно обезвредили его. «В настоящее время этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Московского Кремля и будет подвергнут ликвидации», — добавил мужчина.

Он уточнил, что находка была обнаружена в ходе работ по укреплению грунта в Тайницком саду недалеко от Москвы-реки. Раньше там находился ледник для хранения провизии.

Minval.az