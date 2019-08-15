Бен Маскрофт из британского Хилсборо похудел на 95 килограмм потому, что не смог осуществить свою мечту. Об этом сообщает Mirror.

Британец, весивший 176 килограммов, решил осуществить давнее желание подняться на Великую китайскую стену. Уже в самолете мужчина почувствовал невероятный дискомфорт: ему пришлось удлинять ремень безопасности, а откидной столик не открывался из-за его живота.

Главным потрясением для Маскрофта стало то, что он просто не смог подняться по лестнице на Великую Китайскую стену.

Британец вернулся домой с мыслью, что пора менять свою жизни. Он записался в один из клубов для худеющих и невероятно преуспел. Маскрофт похудел на 95 килограммов, получил статус человека года и нашел себе девушку.

Сейчас мужчина мог бы влезть в одну штанину своих старых брюк. Вместе с возлюбленной, которую Маскрофт не надеялся встретить, британец собирается покорить Великую Китайскую стену.

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