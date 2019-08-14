Китай отказался пропустить в порт Гонконга два американских военных корабля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на командующего Тихоокеанским флотом США Нейта Кристенсена.

По его словам, китайское правительство отказало в разрешении посетить порт Гонконга ракетному крейсеру Lake Erie и десантному кораблю Green Bay.

«ВМС США имеют большой опыт успешных визитов в порт Гонконга, и мы ожидаем, что они продолжатся», — сказал Кристенсен.

Он не смог назвать причину такого решения Китая и посоветовал обратиться в МИД КНР.

Там заявили, что Китай всегда одобрял посещение портов американскими военными кораблями «в каждом конкретном случае на основе принципов суверенитета и конкретной ситуации», не уточняя, почему сейчас кораблям США было отказано в доступе в порт Гонконга.

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