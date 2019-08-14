«Панармянские игры, к их 20-летию, организованы на позорно низком уровне. Есть группы, которых работающие с ними волонтеры с трудом уговаривают, чтобы преждевременно, с середины игр не покидали Армению. Люди за свой счет добрались до Родины, за свой счет заботятся о ночлеге, но организаторы не могут обеспечить даже элементарные условия для нормального хода игр. За командами не закреплены автобусы, а приезжающие отсюда-оттуда с обязательным опозданием разные автобусы периодически не доходят до места. Обоснование – «испортились». Организаторы обещают обеспечить перевозку на такси, но и этого в основном не делают. И тренеры команд, после долгих ожиданий, организуют это сами, и опять на собственные средства… Значительная часть участников Игр из диаспоры крайне недовольна также условиями ночлега, которые заранее закрепили для себя организаторы Игр. И это в том случае, когда, повторяю, расходы покрывают сами участники». Об этом в своем Фейсбуке написал общественный деятель Овсеп Хуршудян.

Как отмечает армянский Первый информационный, Хуршудян не единственный, кто в эти дни говорит о том позоре, который сопровождает Панармянские игры, которые, будучи юбилейными, имели «особое таинство и должны были символизировать заветы общенационального единства».

«В чем бы ни была причина, эти Панармянские игры позорно плохо организованы, за что государство, власти обязаны попросить прощения у наших братьев и сестер из диаспоры», – отмечает издание.

Minval.az