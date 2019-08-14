Секретари Совбезов Армении и России – Армен Григорян и Николай Патрушев в Ереване обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности Армении, в этом контексте затрагивался вопрос поставок оружия в третьи страны. Как известно, Россия в последние годы развивала военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном.

В сообщении отмечается, что «обсуждался вопрос регламентации продажи оружия третьим странам».

Также состоялся обмен мнениями касательно дальнейшего развития армяно-российских стратегических и союзнических отношений, расширения сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и использования новых возможностей.

Патрушев прибыл в Еревана 12 августа. Он провел переговоры с высшим руководством страны.

Minval.az