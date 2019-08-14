Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в порядок рассмотрения заявок на украинское гражданство. Они предполагают упрощенную процедуру для россиян, преследуемых «по политическим убеждениям», и тех, кто защищал безопасность Украины. Об этом говорится в указе президента.

Чтобы закрепить новые правила, Зеленский поручил кабинету министров Украины «безотлагательно» разработать и внести в Верховную Раду соответствующий законопроект. Кроме того, он потребовал в трехмесячный срок внести в парламент проект закона о порядке предоставления убежища.

Решение было принято «с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина», отмечается в указе президента Украины.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает порядок получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Заявители должны предоставить документы, которые подтверждают проживание в ДНР или ЛНР, документ о наличии гражданства иностранного государства и сведения о составе семьи. Максимальный срок рассмотрения заявок — три месяца.

После этого Зеленский заявил, что украинцев не нужно соблазнять гражданством России. По его мнению, российский паспорт — это «право быть арестованным за мирный протест» и «право не иметь свободных и конкурентных выборов», поэтому среди украинцев не будет много желающих его получить. Тогда президент Украины сказал о готовности давать убежище и гражданство всем, «кто готов бороться за свободу», особенно народам, «которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов», в том числе и россиянам.

Путин предположил, что такая политика обеих стран в конечном итоге приведет к общему гражданству россиян и украинцев. От этого, по мнению президента России, народы «только выиграют». В июле он подписал еще один указ, по которому на получение гражданства в упрощенной форме могут претендовать все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Киеву районов.

Minval.az