Американский военный, консультирующий иракские силы безопасности, был убит 10 августа в северной провинции Ниневия.

По данным CNN, Пентагон идентифицировал погибшего, как 35-летнего сержанта Скотта Коппенхафера из штата Колорадо.

«Военнослужащий США погиб во время миссии иракских сил безопасности в иракской провинции Ниневия, когда консультировал и сопровождал иракские силы безопасности во время планируемой операции», – было сказано в первоначальном сообщении.

Позже Минобороны США рассекретило информацию, что Коппенхафер был назначен во 2-й морской рейд-батальон. Военнослужащий присоединился к морским пехотинцам в 2005 году и служил в течение 10 лет в качестве оператора критических навыков. За годы службы он заработал множество наград за доблесть.

В 2018 году Копенгафер был назван «Морским специальным оператором» за его роль в руководстве элитными силами специальных операций Ирака на севере страны. Он участвовал в операции по борьбе с ИГИЛом.

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