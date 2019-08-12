Калифорнийская компания Rezvani представила самый мощный в мире серийный внедорожник Tank X. Об этом сообщает Motor.

Модель второго поколения получила модернизированный двигатель от Dodge Challenger SRT Demon и стальную раму от Jeep Wrangler. Также авто оснастили 37-дюймовыми покрышками и мостами Dynatrac с пневматическими блокировками.

Новинка получила 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, мощностью более 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента. При этом будут доступны базовые модели авто с бензиновой “турбочетверкой” 2.0 с 274 лошади нами силами, 3.6 V6 на 289 л.с, дизелем 3.0 V6 или 500-сильная восьмицилиндровым движком объемом 6,4 литра. Машина будет доступна как с автоматической, так и механической коробкой передач.

Дизайн кузова новинки выполнен как у военного внедорожника с четкими линиями и “агрессивной внешностью”.

Minval.az