В Москве умерла диджей и модель Playboy Жанна Рассказова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, вечером 11 августа 29-летней девушке стало плохо и она потеряла сознание. Звезде вызвали скорую помощь, но врачам спасти модель не удалось.

По одной из версий причиной смерти Рассказовой стала передозировка наркотиков. Но коллега звезды Алексей Чернорот он же DJ Compass-Vrubell сообщил журналистам, что Рассказова никогда не принимала наркотики.

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Девушка переехала в Москву где выступала в качестве диджея и выпустила несколько альбомов. Девушка также снялась в пикантных фотосессиях для журнала Playboy.

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