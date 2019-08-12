Жители Новой Зеландии передали властям 10 242 единицы огнестрельного оружия в обмен на компенсацию, еще 1269 единиц сдали анонимно, так как на оружие не было лицензии. Об этом сообщает Rtvi.

В общей сложности в этой программе приняли участие больше семи тысяч владельцев огнестрельного оружия. Те, у кого не было лицензии на оружие, смогли сдать его бесплатно по амнистии.

Власти Новой Зеландии 13 июля анонсировали программу выкупа огнестрельного оружия у населения. Сдать лицензионное и нелицензионное оружие жители страны могут до 20 декабря. На эту программу власти потратят около $200 млн.

Для покупки оружия в Новой Зеландии нужна лицензия, однако его необязательно регистрировать. Из-за этого власти не знают, сколько всего оружия находится в обращении. По оценкам полиции, количество превышает миллион — примерно одна единица оружия на каждые четыре человека.

Решение ужесточить закон об оружии власти приняли после теракта в городе Крайстчерч 15 марта. Гражданин Австралии 28-летний Брентон Таррант напал на две мечети, в результате чего погиб 51 человек, еще 40 пострадали.

Как отмечала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Таррант получил лицензию на оружие в ноябре 2017 года и начал скупать его в декабре этого же года.

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