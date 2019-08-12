Правительство Таджикистана одобрило Госпрограмму репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы, сообщает радио «Свобода».

Пропаганда регулирования семьи, улучшения здоровья женщин, воспитания половой этики и принятие мер по предотвращению нежелательной беременности названы основными целями госпрограммы. Министерству здравоохранения и социальной защиты Таджикистана поручено обеспечить медицинские учреждения контрацептивными средствами, усилить управление поставками и распределением контрацепции, повысить осведомленности и знания населения по вопросам репродуктивного здоровья.

В госпрограмме отмечается, что предпринятые властями меры по планированию семьи дали положительные результаты – ежегодно предотвращаются до 100 тысяч случаев нежелательной беременности.

Осенью 2018 года Всемирный банк порекомендовал Таджикистану для снижения уровня бедности ограничивать рождаемость. Специалисты ВБ пришли к выводу, что главной причиной бедности, безработицы и высокого уровня трудовой миграции в Таджикистане является взрывной демографический рост.

В настоящее время в Таджикистане на одну женщину приходится до четырех детей. Согласно статистике, в городской семье — в среднем не более трех детей. При этом самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в селах, где родители не могут дать детям качественное образование.

Тем временем, представители консервативных групп населения утверждают, что использование презервативов и других средств контрацепции противоречит канонам Ислама.

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