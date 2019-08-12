Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит в понедельник Армению с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, в Ереване Патрушев «проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов Советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении».

Российская делегация во главе с Патрушевым будет находиться в республике по приглашению секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна. В предыдущий раз Патрушев и Григорян встречались в июне текущего года в Уфе на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ноябре прошлого года был подписан двухлетний план взаимодействия аппаратов Советов безопасности России и Армении.

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