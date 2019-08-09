МИД России вызвал советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона в связи с несогласованной акцией 3 августа. Вопросы у российской стороны вызвали публикации на сайте посольства и в твиттере управления по консульским вопросам Госдепартамента, сообщает «Медуза».

В обоих случаях речь идет о публикациях, в которых дипведомства советуют гражданам США избегать районов, где будет проходить несогласованная акция. Но, в отличие от других подобных публикаций, посольство и Госдеп опубликовали схему акции. Вот, для сравнения, как выглядит предупреждение о демонстрации «Патриоты против терроризма» в Вене.

«Подчеркнули, что расцениваем размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявили в российском МИДе.

На несогласованной акции 3 августа в Москве были задержаны свыше тысячи человек, возбуждено уголовное дело против одного из участников — у задержавшего его росгвардейца зафиксировали вывих плеча.

Minval.az