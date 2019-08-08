Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян затрудняется сказать, как следственные документы по делу 1 марта оказались в распоряжении Русской службы BBC.

В беседе с журналистами в четверг после заседания правительства Григорян сказал, что правильнее адресовать этот вопрос руководителям следственных органов.

«С точки зрения безопасности было бы лучше, если бы документы не попали в распоряжении BBC. Но раз оказались, то нужно выяснить у следователей. Вы понимаете, в мире нет страны, где не было бы проблем с утечкой конфиденциальной информации. Самый яркий пример – Wikileaks. Армения также не застрахована от этого, но мы стремимся свести к минимум такую угрозу», — сказал Григорян.

Ранее Русская служба BBC опубликовала статью, где отмечалось, что в распоряжении издания оказался протокол допроса бывшего замкомандующего оккупационной армии сепаратистов Карабаха Самвела Карапетяна (Огановского). По версии следствия, Карапетян во время поствыборных событий 2008 года сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна. Следствие утверждает, что именно эта группа стреляла в демонстрантов 1-2 марта.

Журналисты несколько раз спросили, не является ли угрозой для Армении слив такого рода информации, а также мог ли слив быть организован при поддержке властей. На эти и другие вопросы ответов у Григоряна не нашлось. Он считает, что следственные органы сами должны расследовать и выяснить ситуацию.

Minval.az