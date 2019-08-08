Отдать непризнанную республику Косово в пользование России — единственный доступный для Сербии способ его сохранить. Такое заявление сделал председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович, сообщает EurAsia Daily.

«Из-за этих новых угроз и опасности формирования «Великой Албании» на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой, при котором в Косово и Метохии было бы установлено российское управление, пока сербская земля и народ снова не будут в безопасности», — сказано в его сообщении.

Политик считает, что при таком развитии событий сербы, проживающие на территориях под контролем сепаратистов, смогут получить российское гражданство.

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