Голливудский актер Дэнни Трэхо, известный по роли мачете в одноименном фильме, помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля. Ролик с интервью актер опубликовал на своей странице в Instagram.

 

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I helped rescue a baby after driver ran red light, causing 2-car crash in Sylmar . . . #dannytrejo #sylmar #ktla #abc7

Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo)

Трэхо стал свидетелем страшного ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.

Minval.az