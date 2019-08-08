Голливудский актер Дэнни Трэхо, известный по роли мачете в одноименном фильме, помог спасти ребенка из перевернувшегося автомобиля. Ролик с интервью актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Трэхо стал свидетелем страшного ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Актер увидел внутри ребенка и бросился ему на помощь.

Самому мужчине не удалось отстегнуть ремень безопасности, и спасти ребенка ему помогла прохожая Моника Джексон.

Minval.az