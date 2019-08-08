Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Алексея Навального заблокированы, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. У сотрудников и в офисе ФБК проходят обыски.
Банковские счета Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Алексея Навального заблокированы, сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. У сотрудников и в офисе ФБК проходят обыски.
Дата: 2019/08/08 14:44
Раздел: Новость
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