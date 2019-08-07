В Сети появилось видео первого полета новейшего российского беспилотника Охотник, который должен стать первым тяжелым ударным дроном в ВС РФ. Ролик опубликовало российское Минобороны в YouTube в среду, 7 августа.

На видеоролике видно как беспилотник с номером 071 совершает пробег по взлетно-посадочной полосе и взлетает в небо. Показан его полет и маневры на высоте около 600 метров, а также посадка.

Охотник выполнял полет с неубранными шасси. Это объясняется тем, что «таким образом проходит первый полет любой авиационной техники самолетного типа», пишет РИА Новости.

Известно, что на беспилотнике установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие силовые установки используются в частности на истребителях Су-27.

Беспилотник Охотник выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые якобы делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

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