Президентский самолет совершил посадку в турецком аэропорту в среду, 7 августа, сообщает Укринформ.

Отмечается, что начало программы визита было запланировано на 14.00 (по местному и киевскому времени) с возложения цветов к Мавзолею Ататюрка.

После этого президент Украины встретится с украинской и крымскотатарской общинами, примет участие в торжественной церемонии открытия нового здания офиса крымскотатарской диаспоры.

В 17.00 состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Совместная пресс-конференция запланирована на вечер.

Вечером Зеленский отбудет в Стамбул, где на следующий день, 8 августа, примет участие в бизнес-форуме и встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также во время пребывания в Стамбуле планируется посещение президентом Украины предприятия Bayraktar Makina, которое поставляет в Украину турецкие оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

Minval.az