Турция заинтересована в совместных шагах с США по Сирии. Если этого не произойдет, то Анкара сама предпримет все необходимые шаги в регионе, о чем неоднократно объявляла. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.

По его словам, Турция завершила разработку плана шагов по «зоне безопасности» в Сирии, который включает также выдвижение и дислокацию войск. Вместе с тем, мы изъявили готовность действовать сообща с американской стороной, отметил Акар.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в Анкаре продолжаются переговоры с военной делегацией США по созданию «зоны безопасности» в Сирии. «Ожидаем завершения обсуждений в ближайшие часы. Американская сторона сблизила свои подходы по Сирии с позицией Турции, что вызывает удовлетворение. Переговоры прошли в позитивном и весьма конструктивном русле», — констатировал Акар.

Первый этап обсуждений по северу Сирии состоялся 23 июля в Анкаре в здании министерства нацобороны Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 4 августа , что Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб. «Наша новая цель – восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», — сообщил президент.

Minval.az