Одной из последних песен недавно умершего шансонье Вилли Токарева оказалась композиция о главе Чечни Рамзане Кадырове. Трек опубликовал на своей странице в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Чиновник назвал песню “забавной”, а в скобках добавил ”уж какая есть”. По его словам, трек о Кадырове ему прислала супруга Токарева “почти сразу” после его смерти.

В тексте песни говорится, что Кадыров стал деревья в Грозном сажать, мечтать о мире и заставил уважать Чечню.

Minval.az