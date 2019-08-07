Ученые-палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая, рост которого был около метра, а вес — около семи килограммов. Исследование 7 августа опубликовали в журнале Biology Letters, на него обратила внимание газета Guardian.

Гигантского попугая назвали Heracles inexpectatus («Неожиданный Геракл»), чтобы подчеркнуть его размеры и неожиданность открытия. Окаменелости возрастом около 19 млн лет нашли еще в 2008 году в регионе Отаго на юго-востоке Южного острова Новой Зеландии. Ученые сначала подумали, что они принадлежат орлу.

Ученые отметили, что сейчас в этом районе холодный климат, но во время жизни попугая там были субтропические леса.

По словам участника исследования Пола Скофилда, вес и размер птицы дают основания предполагать, что она не могла летать и была хищником. Еще один палеонтолог Майк Арчер сказал, что у попугая был массивный клюв, который позволял добывать пищу из труднодоступных мест и питаться другими птицами.

Ученые напомнили, что в островных экосистемах из-за отсутствия хищников часто появлялись уникальные птицы, например, киви в Новой Зеландии и додо на Маврикии.

На юго-западе Южного острова до сих пор обитает ночная нелетающая птица — какапо или совиный попугай. Он достигает 60 сантиметров в длину и весит от двух до четырех килограммов. Ученые считают, что это один из наиболее древних из ныне существующих видов птиц. Возможно, Heracles inexpectatus был родственником совиных попугаев, но однозначно этого исследователи пока утверждать не могут.

Minval.az