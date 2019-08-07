Ведущий ВВС Майкл Бюерк посоветовал людям, страдающим ожирением, «пойти на самоотверженную жертву» и умереть ради страны. Об этом сообщает The Sun.

Бюерк заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом. По его мнению, им лучше дать им умереть, чем сохранить деньги национальной службы здравоохранения и уберечь страну от перенаселения.

Сообщается, что на текущий момент в Британии почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдает от ожирения. Многие из них обращаются в больницы за помощью. Бюерк считает, что ожирение не должно считаться заболеванием. Полные люди «слабы, а не больны» и они в праве «делать неправильный выбор».

Также ведущий отметил, что британцы с ожирением пойдут на «самоотверженную жертву», если умрут раньше.

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