6 августа на ютьюб-канале дизайнера Артемия Лебедева появилась видеозапись, в которой он рассказал об отъезде из России. В комментариях под роликом пользователи разделились на тех, кто поверил в его эмиграцию дизайнера, и на тех, кто считает запись шуткой или даже троллингом.

По словам Лебедева, решение уехать из Москвы далось ему не легко. Он сказал, что его беспокоит политическая ситуация, которая сейчас сложилась в стране. «Мне как человеку, гражданину и главе семейства очень больно все это видеть и тяжело. Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика, ворует наше будущее. Они украли наши выборы, наши голоса, они лишают нас всего самого дорого и самого ценного», — заявил он.

По мнению Лебедева, Россия могла бы расцвести, если бы к власти допустили молодых политиков. «У нас ничего не осталось», — добавил он, напомнив о войне в Сирии, гонке вооружений, расходах на оборону и повышении пенсионного возраста.

«В этой ситуации, когда у нас забирают наши голоса, когда нас бьют дубинками, а наших детей прямо на улице бросают в автозаки и увозят в отделения милиции, на это нельзя смотреть спокойно. Мне тяжело оставаться в стране, когда там происходят такие ужасные события», — заявил Лебедев. В заключение он сказал: «Россия будет свободной».

Подписчики Лебедева с самого начала заподозрили, что дизайнер не до конца откровенен, отмечает Rtvi. Одни пользователи в комментариях попросили Лебедева рассказать, что именно вынудило его переехать, другие пообещали вылететь следом за ним. Большая часть аудитории заявила, что не верит его словам. «Больше похоже на стеб… Особенно после прежних слов против митингов. И после спокойной реакции на задержание всяких политактивистов», — написал один из комментаторов.

Под постами в инстаграме дизайнера пользователи также обратили внимание на недостоверность его слов. Подписчики разделились на тех, кто считает шутку удачной и тонкой, и на тех, кто юмор не оценил. Некоторые из них упрекнули журналистов в том, что те не увидели иронии и подали сведения из ролика как настоящую новость. «Ну, раз Яндекс написал — придется реально уезжать, Тёма. Шалость удалась», — написали ему в комментариях.

Minval.az