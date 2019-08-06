20-летний Ренат Дадашов стал первым в истории азербайджанского футбола игроком, подписавшим контракт с клубом Премьершипа.

Как стало известно Azerifootball.com, молодой нападающий сборной Азербайджана подписал долгосрочный контракт с клубом «Вулверхэмптон Уондерерс». Клуб английской Премьер-лиги тотчас же отдал Дадашова в аренду в «Пасуш Феррейра» из высшей лиги Португалии.

Дадашов является воспитанником немецкого футбола. На юношеском уровне Дадашов выступал за молодежку «Айнтрахта» из Франкфурта. Также, Ренат был основным форвардом немецкой сборной U-17. В январе 2017-го года Дадашов решил сменить футбольное гражданство и начал привлекаться в молодежную, а затем и национальную команду Азербайджана, где уже успел провести 9 матчей.

Прошлым летом Ренат сменил и клубную прописку, перейдя в «Эшторил» из португальской Сегунды. Проведя там в общей сложности 22 матча (4 гола), Ренат запомнился и таким отрицательным показателем, как 2 удаления в чемпионате. Следующий сезон талантливый нападающий начнет в качестве игрока клуба «Пасуш Феррейра», взявшего его в аренду у «»Вулверхэмптон Уондерерс» до конца сезона 2019/20.

Minval.az