Россия находится на взлете, и положение страны сейчас намного лучше, чем у Европы и США. Более того, политика Вашингтона привела к застою в Соединенных Штатах и теперь стране грозит участь СССР. Такое мнение в беседе с «360» выразил скандальный российский политик Владимир Жириновский.

По его словам, в настоящее время Москва не создает блока союзнических стран и никому не навязывает своей идеологии. К тому же Россия сумела навести в порядок в Сирии, улучшить отношения с Ираном и Турцией.

«Я бы назвал политику в отношении соседей „финляндизацией“. То есть это стремление поддерживать со всеми соседями хорошие, но взаимовыгодные отношения», — отметил Жириновский.

При этом он добавил, что Россия переживает период взлета в то время, как ее конкуренты находятся в кризисе.

«В целом Россия снова на взлете, а наши конкуренты стагнируют. Америка в стадии падения, Европа стареет на глазах, рушится, дрожит как Ангела Меркель. Китая бояться не надо — он никому не угрожает и не претендует быть первым», — сказал Жириновский.

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