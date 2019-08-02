Пресс-служба международного аэропорта Сочи выступила с опровержением заявления сотрудников воздушной гавани о дискриминации работников с армянскими фамилиями.

«В связи с появлением противоречащей действительности и оскорбительной для компании информации в СМИ Международный аэропорт Сочи официально заявляет, что кадровая политика компании соответствует всем нормам и требованиям законодательства РФ. Состав сотрудников аэропорта многонационален, и мы считаем это нашим неоспоримым преимуществом. Принимаемые кадровые решения всегда основываются на корпоративных стандартах и положениях, этических нормах, существующих в многонациональном коллективе», — цитирует сообщение пресс-службы аэропорта издание «Свободные Медиа».

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В пресс-службе аэропорта утверждают, что небольшая группа уволившихся сотрудников «намеренно использует национальный мотив в своих личных интересах, требуя для себя особых условий». Отмечается, что доля сотрудников армянской национальности составляет 3% из общего числа всех уволенных.

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