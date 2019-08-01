Есть такое популярное изречение: «Осторожнее с желаниями — они могут сбыться». Нечто подобное происходит сегодня в Армении, на «сочинском», так сказать, треке. В этом городе наличествует многочисленная и активная армянская община. «Спутник» так вообще позволял себе определение «Армянский Сочи». Именно в Сочи в мае 2018 года, по горячим следам армянской «революции», состоялась и первая встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина. По жестокой иронии судьбы, тогда же новоиспеченный «народно-революционный премьер-министр» встретился и с местной армянской диаспорой, где призвал своих сонародников возвращаться на родину или хотя бы вкладывать там инвестиции. Ереванская «Лрагир» так вообще брякнула: «Как бы ни утверждали в России, что не нуждаются в армянах, что они делают одолжение армянам, позволяя жить и работать в России, массовый исход армян из России, особенно, с юга может стать для России серьезной проблемой» — чем вызвала прямо-таки гомерический хохот в экспертном сообществе: в Ереване на полном серьезе решили, что без армян юг России не проживет?

И вот теперь многие сочинские армяне, вполне возможно, действительно рассматривают для себя возможность переезда с благодатного юга России в «зажатую» и нищую Армению, только вот Ереван этот процесс вряд ли обрадует. Ереванские СМИ распространили паническое письмо этнических армян — сотрудников АО «Международный аэропорт Сочи». Есть от чего прийти в ужас: «В нашем предприятии уже второй год идет жесткая чистка личного состава по национальному признаку, а именно, всеми возможными способами увольняют сотрудников с армянскими фамилиями» — уверяют авторы послания. По их словам, уволено не менее ста человек, еще две сотни находятся на грани увольнения.

Как рассказывают авторы письма, первая волна «зачистки» прошла еще в 2018 году и затронула два подразделения — Службу организации перевозок и Службу авиационной безопасности. Как причитают авторы письма, «использовали метод запугивания и принуждения, далее, остальных кто сам отказывался увольняться, банально сократили, изменив структуру службы, хотя численный состав и функционал не изменился и набор на работу не прекращается и продолжается по сегодняшний день. Но, в приеме на работу кандидатов с армянскими фамилиями или не рассматривают вовсе или отказывают без каких-либо причин и оснований. В итоге в этих двух службах без работы осталось более 70-и человек, среди которых матери-одиночки, единственные кормилицы в семье, ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ (выделено нами — Minval.az), сотрудники, имеющие на иждивении инвалидов и другие». Теперь, к вящему ужасу «армянской тусовки» аэропорта Сочи, зачистка распространилась и на другие службы. И теперь авторы письма слезно умоляют разобраться и остановить «дискриминацию». Правда, кому именно адресовано это обращение — властям России, руководству Армении, всем сонародникам или просто «прогрессивной и неравнодушной общественности», не уточняется. Какие будут последствия у этого письма— тем более.

Можно, конечно, порассуждать, какой эффект возымеет это письмо на нынешнем внутриполитическом фоне в Армении, где «карабахцы» открыто готовятся к своему реваншу, причем при явной поддержке Москвы, а теперь их противники из «пашиняновского» лагеря получают в руки такой замечательный козырь в стиле «вот смотрите, как на самом деле в России относятся к нашему древнему многострадальному народу!» Немало и тех, кто озвучивает главные ереванские страхи: а что, если эта «авиазачистка» — первый признак политической переориентации? И, продав Турции С-400, Россия вообще отказывается от Армении как от своего «форпоста»?

Только вот есть здесь еще одна, куда более важная, сторона вопроса. Аэропорт — это объект особый и, как говорят в определенных кругах, «режимный». И «зачищают» его не просто от обладателей заканчивающихся на «-ян» фамилий, а от «армянской мафии», чье присутствие в аэропорту несет прямую и явную угрозу. Простите за цинизм, но российская общественность и компетентные органы убедились в этом еще 24 августа 2004 года, в день, который позже назовут «российским 11 сентября». Тогда практически одновременно в воздухе взорвались два пассажирских лайнера: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» Москва-Сочи (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании «Волга – Авиаэкспресс» Москва-Волгоград (погибли 44 человека). Как потом установило следствие, «адские машины» привели в действие террористки-«смертницы», уроженки Чечни Аманат (Аманта) Нагаева и Сацита Джебирханова. Бомбы они собирали уже на борту. Установило следствие и другое обстоятельство: обе террористки приобрели билеты у перекупщика Армена Арутюняна, да еще благодаря «содействию» милиционера Николая Артамонова прошли в самолет без досмотра.

В Сочинском аэропорту, воспользовавшись армянскими «цепочками», смертницы на борт не проходили. Но тут помнят другое. Совсем недалеко от Сочи, в станице Ессентукской в Карачаево-Черкессии бойкая армянская семейка наладила бизнес по выдаче российских паспортов тем, у кого не было шансов получить их легальным путем. «Клиентам» чуть-чуть, на одну буковку, меняли написание фамилии — и паспортные «фильтры» уже не срабатывали (потом этот же трюк использует на азербайджанской границе небезызвестный Александр Лапшин). В основном клиентами были гастарбайтеры, которых уже однажды депортировали из РФ за нарушение миграционного законодательства, но не только. «Ессентукские паспорта» получали и разыскиваемые Интерполом преступники. Более того, полученные здесь документы или, как выражаются в определенных кругах, «сапоги», мелькнули в крупных терактах на территории РФ. А лет десять назад в «курортной столице» России был расстрелян Алик Миналян, он же «вор в законе» по кличке Алик Сочинский. Ереванские эксперты не сомневались: его убийство непосредственным образом связано с расправой над Геворгом Мгеряном, замначальника полиции Армении. Который как раз и расследовал аферы с паспортами и предоставлением гражданства. Это, конечно, можно посчитать «делами давно минувших дней», но за последуй год в Армении вспыхнула целая серия «паспортно-визовых скандалов». Да тут еще небезызвестный Вова Вартанов прямо посоветовал использовать против Азербайджана боевиков ИГИЛ. На этом фоне у властей РФ, будем реалистами, имелись все основания для такой «зачистки».

Но об этом уволенные сотрудники аэропорта Сочи в своем слезном письме по понятным причинам не напишут

Нурани, политический обозреватель

Minval.az