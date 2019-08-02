Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ) обезглавили террориста «Талибана» в Афганистане. Об этом сообщает The Washington Post.

Кадры казни изучил Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока. По его данным, убийство происходило на глазах у детей, которые приветствовали действия боевиков.

Убитый член группировки «Талибан» одет в красную форму. Организация опознала в нем одного из террористов из провинции Кунар.

В 2015 году боевики ИГ и афганского движения «Талибан» объявили друг другу священную войну (джихад).

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