Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 1 августа, дал поручение вынести на ближайшее рассмотрение Совета Думы обращение «парламента» самопровозглашенной Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии, как только оно поступит в нижнюю палату.

«В Государственной думе с вниманием отнеслись к заявлению парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. На ближайшем заседании Совета Госдумы, в состав которого входит руководство Думы, главы всех политических фракций и председатели комитетов, мы рассмотрим это обращение», — пояснил парламентским журналистам Вячеслав Володин.

Ранее Владимир Путин заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними контакты. Тогда президент России, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919-м и 1920 году, добавив, что «это именно то, что сегодня называется геноцидом».

Ранее Владимир Путин заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними контакты. Тогда президент России, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919-м и 1920 году, добавив, что «это именно то, что сегодня называется геноцидом».

Россия признала «независимость» сепаратисткой Южной Осетии в 2008 году.

Minval.az