Президент России Владимир Путин рассказал свою версию истории Грузии. После саммита по производству и индустриализации глава Кремля встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Впрочем, за почти шесть с половиной минут, отведенных на беседу с представителями СМИ, говорил Путин только и только о Грузии.

Президент России, в частности, высказался против введения санкций в отношении Тбилиси и привлечения к уголовной ответственности ведущего телеканала «Рустави-2» Георгия Габуния, оскорбившего его в прямом эфире. Вместе с тем, Путин обозначил свою позицию по вопросу территориальной целостности Грузии. И, кроме прочего, обвинил грузин в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

«Смотрите, Осетия вошла в состав Российской империи, дай бог памяти, по-моему, в 1774 году. Вошла целиком: и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия – в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество. Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния», — заявил Путин (цитата по Грузия Online).

Что касается Абхазии, как уверяет глава Кремля, когда после Первой мировой войны разваливалась Российская империя, Грузия при помощи германских войск оккупировала ее: «Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919-м и в 1920 году. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом».

Далее президент России озвучил еще одно неизвестное истории обстоятельство – по его словам, во времена Советского Союза была образована сначала договорная Союзная Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. «Это даже не была Грузия», — заверил журналистов Путин.

Позже, по словам главы Кремля, по указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли «очень жесткие меры в отношении абхазов, даже не хочу сейчас воспроизводить, с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа». Далее, перейдя на события периода развала СССР, Путин приписал первому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия решение об упразднении всех автономий страны. Хотя автономный статус и Абхазии, и Аджарии до сих пор сохранен.

«Это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии, и так далее. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне».

Ну и по традиции Владимир Путин обвинил грузинское руководство в начале войны августа 2008 году. По словам президента России, он в свое время убеждал и Михеила Саакашвили, и американцев «ни в коем случае не допускать никаких военных действий».

«И что сделали? Пошли туда с войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народ и Абхазии, и Южной Осетии».

Путин в этой связи дал понять, что считает последние события в Грузии следствием действий неких сил, которые не знают истории и раздувают в стране антирусские и антироссийские настроения. В целом, как заверил глава Кремля, он с уважением относится к грузинскому народу и выступает за полноценное восстановление отношений между Москвой и Тбилиси.

Minval.az