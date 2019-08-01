В воинском пантеоне «Ераблур» в Ереване неизвестные осквернили могилы павших во время четырехдневной апрельской войны 2016 года воинов.

Видео с кадрами оскверненных надгробных камней, на которых видны следы от неизвестного вещества черного цвета, опубликовал в Facebook участник апрельской войны Размик Гаспарян.

«Не знаю, каким словом можно описать, как выразиться. Это, мягко говоря, бесчеловечно. Как можно быть таким не понимающим и низким. Будет предательством оставить это без наказания», — написал в комментарии к видео Гаспарян.

В министерстве обороны Армении заявили, что ведутся работы по установлению обстоятельств произошедшего.

Minval.az