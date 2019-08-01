Представьте — вы сдаете кровь, мочу — а завтра из прессы узнаете, результаты этих анализов. А еще лучше — свой диагноз, пишет лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева в «Фейсбуке».

Будете ли Вы удивлены?

Вот и мы в шоке.

Такое возможно только в России, видимо.

Главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев сделал открытое заявление прессе о том, что в биологических средах Навального не найдены ядовитые вещества.

Должностное лицо — руководитель крупнейшего медицинского учреждения грубо нарушил закон о разглашении личных данных, медицинской тайны. Он это сделал до получения данной информации и результатов анализов самим Алексеем Навальным, его родственниками или доверенными лицами.

А теперь давайте подумаем: зачем же он так спешил, что даже так грубо нарушил закон?

Могу только лишь предположить: главный врач совсем не виноват, явно кто-то сверху отдал приказ и очень спешил снизить накал страстей и шума вокруг возможного отравления или умышленного нанесения вреда здоровью оппозиционного политика.

Также могу предположить, что этими людьми движет страх. Страх за то, что они думали скрыть, а не вышло. И все узнали их ужасные методы вредительства и запугивания.

Да, уверена, что хотели просто напугать и лишить моральных сил противостоять.

А теперь — почему судить по результатам этих анализов о факте отравлении абсурдно совершенно.

Какие у нас есть факты?

— Факты безусловные:

1. Химическое вещество было. Оно неизвестно.

2. Оно вызвало резкий отек лица, поражение глаз, кожи лица, шеи, частично туловища и рук — контактный (!) дерматит.

3. Смывы и соскобы с кожи, с конъюнктивы, химико-токсикологические исследование волос, одежды и постельного белья сделаны не были.

Абсолютно понятно и адекватно понимание, что при контактном дерматите нужно исследовать те ткани, с которыми наиболее был вероятен этот самый контакт.

Эти факты отрицать невозможно.

— Теперь факты, которые точно установить невозможно или очень сложно.

1. Попало ли это вещество в тот набор «ядов», который есть в оборудовании токсикологической лаборатории — неизвестно.

2. Попало ли оно в ткани в достаточном количестве для его обнаружения в крови и в моче, каков его период полувыведения из организма — неизвестно. Ведь дерматит— КОНТАКТНЫЙ.

Итак. В забранных анализах Алексея ядов, база которых есть в лаборатории НИИ Склифосовского, не найдены.

Можно ли на основании этих результатов делать выводы о том, что повреждения кожи и слизистых произошли сами собой? Когда Алексей ел одно и тоже со всеми сокамерниками, пользовался одной и той же парфюмерией и средствами личной гигиены? И со всеми все в порядке — и у него одного вдруг такие выраженные проявления дерматита и кератоконъюнктивита?

Выводы делайте сами.

Minval.az