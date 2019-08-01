Британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

«Правительство Соединенного Королевства удвоило расходы на подготовку к Brexit без заключения сделки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый министр финансов страны Саджид Джавид выделил дополнительные 2,1 млрд фунтов стерлингов (2,5 млрд дол.). Из них 1,1 млрд фунтов стерлингов пойдут на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечения доступа к критически важным медицинским товарам. Остальные средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам, отметили в казначействе.

Таким образом сума средств на случай жёсткого Brexit в этом финансовом году удвоилась, достигнув 4,2 миллиарда фунтов стерлингов. А общая сумма выделенных на Brexit денег поднялась до 6,3 миллиарда фунтов.

Великобритания обязана покинуть ЕС 31 октября 2019 года.

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