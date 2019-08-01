Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового крупнокалиберного реактивного снаряда и остался ими доволен. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Дорогой Верховный Лидер был впечатлен результатами тестовых запусков (…) и заявил, что силы, которые окажутся целью этого оружия, испытают неотвратимые страдания», — говорится в пресс-релизе агентства.

Там же сказано, что вооружение было разработано в кратчайшие сроки и «сыграет главную роль в будущих наземных операциях».

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