Вышел первый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» об организованной преступности в США после Второй мировой войны. Главные роли в нем сыграли Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

«Ирландец» снят по книге «Говорят, ты красишь дома» писателя Чарльза Брандта. Эта фраза упоминается и в трейлере. Так на сленге мафии обращались к киллерам перед тем, как предложить работу.

Сюжет рассказывает историю ветерана Второй мировой войны Фрэнка «Ирландца» Ширана (его сыграл Де Ниро), который под конец жизни признался, что помог мафии похитить и убить своего друга и профсоюзного лидера Джимми Хоффу. Последний исчез при загадочных обстоятельствах еще в 1975 году.

Де Ниро и Пеши в последний раз играли вместе в фильме «Казино», который Скорсезе снял в 1995 году. С тех пор актеры на площадке не встречались. Впервые главные роли они сыграли в «Бешеном быке» Скорсезе 1980 года, а через десять лет Пеши и Де Ниро снялись в его же фильме «Славные парни», который считают одной из лучших работ режиссера.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix и в «избранных» кинотеатрах 27 сентября 2019 года.

Minval.az