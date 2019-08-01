Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири. Об этом он заявил на совещании в Чите, сообщает ТАСС.

Лесной массив могли поджигать специально, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Проверка должна быть проведена до 1 ноября.

Медведев подписал ряд других поручений, связанных с ликвидацией лесных пожаров. Так, премьер-министр распорядился усилить группу спасателей и средств, задействованных при тушении возгораний, и разработать меры по улучшению нормативов лесной охраны. Также Медведев поручил ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и за состоянием здоровья местных жителей в тех населенных пунктах, где может быть задымление от пожаров.

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