В организме политика Алексея Навального, которого ранее госпитализировали из спецприемника, не обнаружили отравляющих веществ. Об этом заявил главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев, передает «Интерфакс».

«29 июля из городской клинической больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ СП им. Склифосовского на исследования были доставлены биологические материалы пациента Алексея Анатольевича Навального. По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены», — сказал он.

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