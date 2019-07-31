Twitter удалил страничку посольства России в Сирии, не предоставив каких-либо объяснений.
Российское внешнеполитическое ведомство уже отреагировало на действия Twitter, заявив что удаление аккаунта является цензурой и нарушением свободы слова.
Twitter удалил страничку посольства России в Сирии, не предоставив каких-либо объяснений.
Российское внешнеполитическое ведомство уже отреагировало на действия Twitter, заявив что удаление аккаунта является цензурой и нарушением свободы слова.
Дата: 2019/07/31 15:25
Раздел: Новость
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