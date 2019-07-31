Вертолет — это не роскошь, а средство передвижения, но было бы нелогично полететь на семейное торжество из Севана в Дилижан, или из Дилижана в Иджеван на день рождения друга на вертолете. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя муссируемую в армянских СМИ информацию о том, что на день рождения друга детства, депутата парламентской фракции «Мой шаг» Ваге Галумяна он был доставлен в Иджеван на вертолете.

Пашинян обвинил автора этой новости в том, что последний мог бы до ее публикации уточнить у пресс-секретаря, насколько эта новость соответствует действительности.

Кроме того, премьер «поражен, что есть люди, которые доверяют таким новостям».

«Для ряда СМИ в стране действительно ничего не изменилось: они как питались, так и продолжают питаться из разорившей родину сержаробовской кормушки»,- написал Пашинян.

Он также уведомил, что подобные вопросы будут обязательно решены на основе закона и права.

«Отмечу также, что я намерен пользоваться вертолетом премьер-министра Армении в любой момент, в случае необходимости для моей деятельности, как пользуюсь автомобилем, рабочим кабинетом, специальной связью главы кабмина. Не надо из этого делать событие»,- отметил Пашинян.

Minval.az