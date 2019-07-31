Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян посетил воинские части, дислоцированные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Глава Генштаба побывал на боевых позициях, сообщает пресс-служба Минобороны. Он ознакомился с оперативной обстановкой здесь, с физическим и морально-психологическим состоянием личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и фортификационными работами.

27 и 28 июля, в ходе перестрелки на границе был убит военнослужащий ВС Армении, еще двое военных получили ранения.

Minval.az