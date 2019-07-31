Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил в твиттере, что турецкая делегация намерена посетить Китай, чтобы обсудить ситуацию с мусульманами Восточного Туркестана. Чавушоглу провел в Бангкоке двустороннюю встречу со своим китайским коллегой Ван И.

«Мы обсудили двусторонние вопросы, в частности, энергетику и инвестиции с главной китайского МИДа Ван И. Мы обсудили ситуацию с тюрками-уйгурами. Мы направим наблюдательную делегацию в Синьцзян по приглашению Китайской Народной Республики», — написал он.

Чавушоглу прибыл в Бангкок для участия в встрече министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В Китае созданы лагеря по перевоспитанию мусульман. По оценкам Госдепартамента США, за последние несколько лет через систем

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