Российские зенитные ракетные комплексы С-400 на вооружении Турции не являются проблемой для НАТО. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бангкоке.

По его словам, у Анкары нет разногласий с Североатлантическим альянсом по вопросу С-400, о чем также свидетельствуют заявления генсека НАТО и его помощника.

«Турция вносит посильный вклад во многие миссии альянса. Вопрос контракта по С-400 с Турцией не поднимался ни на одном заседании НАТО», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, тему С-400 стоит воспринимать с точки зрения отношений Анкары и Вашингтона, а не в контексте взаимодействия Турции и НАТО.

Minval.az