Политические эксперименты, которые постоянно осуществляет власть в Киеве, могут привести к исчезновению государства Украина уже через три года.

Такое заявление сделал представитель пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, выступая в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne.

По его мнению, основной угрозой для существования Украины стали не внешние факторы, а те безграмотные люди, которые приходят к власти в этой стране.

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрунв медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу „реформа“ или „эксперимент“, мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить», — сказал Кива.

Он подчеркнул, что с глубоким уважением и надеждой относится к тому, что в Раду придут новые люди. Но вместе с тем очень опасается, что среди них опять окажется много тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился.

Также политик выразил сожаление в связи с тем, что власти страны регулярно пытаются выполнять «задачи Госдепа и Евросоюза» и стремятся нравиться Международному валютному фонду, игнорируя при этом нужды граждан.

По мнению Кивы, дополнительным стимулом для развала страны является повышение тарифов ЖКХ, которое уже заложено в бюджет следующего года. Он считает, что если Украина сможет «пережить» 2020 год, то это уже будет «большой победой».

Minval.az